В Сан-Франциско (США) одна из пассажирок пронесла на борт самолета пистолет. Ни один сотрудник международного аэропорта этого не заметил. Эшли Монтгомери рассказала, что перед полетом прошла все пункты досмотра, передает NBC.

Электрошоковый пистолет она заметила в своей сумке уже на борту, когда искала зарядку для телефона.

Во время полета пистолет пассажирка решила никому не показывать, чтобы не сеять панику. Затем она рассказала о произошедшем в интересах обеспечения безопасности для всех.

Фото: twitter.com/Anoushah_Rasta

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", в Николаеве АТОшник перевозил в маршрутке с людьми боевую мину со взрывателем. Задержанный рассказал, что он служил в 72-ой бригаде ВСУ в звании старшего лейтенанта. 2,5 года находился в зоне АТО на передовой.

Напомним, что в киевском метро задержали мужчину с гранатой и патронами в рюкзаке.