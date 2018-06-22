Надежда Савченко прокомментировала решение суда, который оставил ее под арестом.

Она заявила, что не планировала никакого теракта и тех жестоких злодеяний (взрывов детсадов, школ и т.п.), которые ей приписывают в ГПУ.

"И близко даже обсуждения такого не было. Все, что обсуждалось, это было народное восстание, это была смена этой власти, это было волеизъявление народа", утверждает Надежда.

"То что пытаются представить людям, обществу, что планировалось взрывать детские дома, детские сады и так далее... Знаете, Майдане также было много взрывчатки и много оружия. Но одно дело, когда ты что-то готовишь, а другое дело, что придет время и ты что-то сделаешь. Когда на Майдане, и это тоже будет рассматриваться в судах [...] то когда пришла пора брать в руки оружие, я взяла санитарную сумку и пошла оказывать медицинскую помощь," - заявила она.

Савченко заявила, что "наша власть заранее всрюлась, к сожалению, не такая большая опасность ей угрожает, как она про это думает, но если она еще повымахивается, что получит все сполна" и напомнила, что в Украине была Колийвщина, которая "исторически пройденный процесс Украины".

"Да, очень страшный, но если они не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью", заключила Надежда.

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Напомним, Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Украины Надежды Савченко, которая действует до 13 июля, на домашний арест или взятие на поруки. На заседании в пятницу суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство ее адвокатов. При этом суд постановил расследовать заявление стороны защиты Савченко о принудительном взятии у нее крови без решения суда.

Ранее появились фото похудевшей Надежды Савченко из зала суда.

Мы сообщали, что Савченко готовы взять на поруки 26 общественных активистов.