Хорватский защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна ушел из клуба, где он много лет был капитаном.

36-летняя легенда "Шахтера" подписал контракт с клубом итальянской Серии А "Кальяри". Об этом сообщает официальный сайт сардинийцев.

Срок контракта рассчитан на один год с возможностью продления еще на один.

Прощаясь с украинскими болельщиками , бывший капитан чемпионов страны опубликовал официальное обращение:

"Дорогие друзья, я покидаю Шахтер. Мне сложно выговорить эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке Шахтера. Я выходил побеждать, я бился за Клуб, за болельщиков, за Донецк. Это были незабываемые и невероятно счастливые годы в моей жизни. Вместе с президентом Клуба, с болельщиками, с Командой, с тренерами мы прошли долгий путь и писали историю Шахтера. Я горжусь, что был Капитаном великого Клуба, для меня это огромная честь и ответственность. Каждый выигранный кубок, каждый трофей придавал нам уверенности и сил идти дальше, побеждать. И я уверен, следующие поколения игроков продолжат прославлять Шахтер, принесут ему еще много кубков и титулов. Каждому, кто выступает за Шахтер, нужно помнить – это великий Клуб и играть за него большая честь".

"Хочу сказать огромное спасибо президенту – Ринату Ахметову. Президент, спасибо вам за вашу веру и поддержку. Я вам многим обязан в своей жизни. Спасибо всем моим тренерам, великому мистеру Луческу и амбициозному Паулу Фонсеке. Благодаря вам я рос и развивался как футболист. Благодарю каждого игрока, с которым мы выходили на поле и бились за честь и славу Шахтера! Спасибо всем-всем сотрудникам Клуба!"

"Мои заключительные слова адресованы нашим болельщикам. Дорогие друзья, мне всегда будет недоставать вашей любви и поддержки. Я всегда буду помнить рев трибун переполненной Донбасс Арены, ту невероятную атмосферу фантастического праздника, которую вы создавали на каждом нашем домашнем матче. Спасибо вам, люблю вас! Мое сердце принадлежит Шахтеру. До встречи!"

Как сообщала "Страна", капитан Шахтера Дарио Срна согласился перейти в итальянский клуб.

Опытнейший 36-летний хорват сыграет в "Серии А".

Напомним, что сборная Хорватии разгромила беспомощную Аргентину и вышла на первое место в группе.