Бывший народный депутат Украины Андрей Артеменко, который в начале 2017 года был лишен украинского гражданства указом Петра Порошенко и уехал в США, заявил о том, что он располагает доказательствами причастности спикера ВР Андрея Парубия, нардепа Сергея Пашинского и других топ-политиков к расстрелам на Майдане в феврале 2014 г. Такое заявление беглый депутат сделал сегодня в интервью телеканалу NewsOne.

По его словам, именно по причине того, что он намерен огласить такую информацию, сегодня Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело против Януковича, отказался проводить его открытый допрос.

"Я, будучи убеждённым в том, что украинский народ заслуживает знать правду, написал заявление в Оболонский суд о том, что готов дать сои показания о том, что именно происходило с моим участием во время Майдана, какие именно решения были приняты руководством Майдана. Люди, которые пытались возглавить Майдан, они являются сегодня властью и являются виновниками того, что мы потеряли Крым и потеряли очень много жизней, - заявил Артеменко. – Я имею ввиду, прежде всего, наши отношения с сегодняшним спикером ВР Парубием, с которым у нас были некоторые разговоры и некоторые встречи во время Майдана, и я хотел бы рассказать некоторые детали, как именно принимались решения во время событий 18-20 февраля. Я имею ввиду некоторые наши отношения с господином Пашинским, с которым мы обсуждали некоторые аспекты того, что происходило на Майдане. А также некоторые другие лидеры, в частности, Кличко, Яценюк и другие".

По словам экс-нардепа, свою информацию украинским следователям он пытался предоставить давно. "Еще когда я был нардепом, в своем обращении к представителям ГПУ, в общении с людьми, которые сопровождают прокурорские обвинения на Януковича, я обращал внимание, что, на мой взгляд, далеко не все свидетели, которые имели отношение к событиям на Майдане, допрашиваются следователями и на судебных заседаниях. И учитывая мое личное участие, как человека, который имел прямое отношение к народному протесту на Майдане – я тоже должен был бы предоставить некоторые показания, некоторые пояснения тех или иных событий. К сожалению, ни во время первого прокурора, который пришёл с Порошенко и его командой, ни во время второго, ни во время третьего (Юрия Луценко), мои попытки дать эти показания ни к чему не привели", - пояснил он.

По мнению экс-нардепа, нынешний отказ Оболонского райсуда заслушать его показания в рамках публичного процесса против Януковича, связан с тем, что "сегодняшняя власть, которая и является главным выгодоприобретателем всего, что было на Майдане, не заинтересована в том, чтобы я давал показания по тем трагическим событиям, которые проходили с 19-го по 21 февраля 2014 г.".

Несмотря на это, по словам Артеменко, он намерен предпринять ряд юридических процедур и добиться того, что украинский суд будет обязан принять его показания. Также он не исключил, что в ближайшем будущем может раскрыть часть информации, которой он располагает, на пресс-конференции, которую проведет по месту своего пребывания в Вашингтоне "в ближайшем будущем".

Видео: Youtube/NEWSONE

Напомним, ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Оболонский районный суд не допускает новых свидетелей к процессу против бывшего президента, так как опасается получить новые данные, которые существенно повлияют на весь результат судебных слушаний. Некоторые из этих свидетелей, по словам адвоката, готовы предоставить суду сенсационную информацию касательно снайперов на Майдане в феврале 2014 г., а также причастности ряда действующих украинских политиков к организации расстрелов "Небесной сотни".

Напомним также, что ранее нардеп рассказал "Стране" подробности своей инициативы по окончанию войны в Украине, которую он обсуждал в Вашингтоне: Крым в аренду на 50 лет и 72-часовой коридор на Донбассе.