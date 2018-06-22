Донецкий "Шахтёр" навечно закрепил 33-й номер за хорватским защитником и многолетним капитаном "горняков" Дарио Срной.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подобная практика часто применяется в различных европейских клубах как дань уважения великим игрокам, защищавшим их цвета.

В пятницу, 22 июня стало официально известно, что 36-летний Дарио Срна переходит в итальянский "Кальяри".

Он стал игроком "Шахтера" летом 2003 года. За 15 лет Срна провел в составе "оранжево-черных" 536 матчей и забил 49 голов.

С сезона-2007/08 Дарио - капитан команды. В его активе 26 трофеев с "горняками": Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Как сообщала "Страна", полузащитник "Шахтёра" Фред стал игроком "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Исмаили подписал с "Шахтером" новый контракт, в котором гигантская сумма отступных.