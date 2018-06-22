Певец Борис Гребенщиков, который сегодня дал уличный концерт на Пейзажной аллее в Киеве, который едва не завершился из-за нападения радикала, сейчас выступает в киевском клубе Caribbean Club с новым альбомом "Время N".

Отмечается, что альбом записывался с 2015 по 2018 год в Лондоне, Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. В работе над пластинкой принимали участие Брайан Ино, гитарист Fairport Convention Ричард Томпсон, симфонический оркестр "Виртуозы Киева", участники King Crimson саксофонист Мел Коллинз и барабанщик Джереми Стейси, болгарский хор, музыканты из Туниса и Израиля.

Отмечается, что билеты на концерт стоили в фан-зону стоили 790 грн. Несмотря на высокую стоимость поклонники творчества в интернете спрашивали "лишний билетик", перед клубом до начала концерта образовалась большая очередь.

Напомним, что это уже второй за год концерт БГ в Киеве, первый в том же клубе прошел 21 июня.

Как сообщала "Страна", Борис Гребенщиков ранее заявил о готовности выступать в Крыму и на Донбассе.

Напомним, что в Питере полицейский не узнал Гребенщикова на его же уличном концерте.