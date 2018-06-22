В пятницу, 22 июня на стадионе в Волгограде сборная Нигерии выиграла у Исландии и вышла на второе место группы "D" ЧМ-2018. Матч завершился со счетом 2:0.

На 49-й минуте Виктор Мозес прорвался с мячом по правому флангу и прострелил в центр на Мусу, который вколотил в сетку.

Матч продолжался в обоюдных атаках, в одной из которых африканцы сумели удвоить свое преимущество.

Опять отличился Ахмед Муса, который обвел голкипера и отправил мяч в пустые ворота. Это произошло на 75-й минуте игры.

На 83-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Нигерии, однако Гилфи Тор Сигурдссон не реализовал его.

Благодаря победе Нигерия набрала 3 очка, с которыми занимает второе место в группе D. На первом месте находится Хорватия (6), которая уже обеспечила себе выход в плей-офф. Третью строчку занимает Исландия и только четвертую - Аргентина.

У Исландии по сравнению с Аргентиной лучше показатель по забитым и пропущенным мячам, но впереди еще целый игровой день.

Как сообщала "Страна", после разгрома от Хорватии сборная Аргентины взбунтовалась и требует срочной отставки тренера. По данным журналистов, футболисты просят, чтобы на следующем матче тренером был помощник Сампаоли.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.