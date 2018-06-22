Народного депутата Надежду Савченко, обвиняемую в государственной измене и подготовке терактов, не отпустили на поруки.

Судья Павел Слободянюк отказал в удовлетворении ходатайства защитников Савченко об изменении ей меры пресечения в виде взятия на поруки или в виде домашнего ареста.

"Страна" вела онлайн-хронику процесса.

Надежда остаётся под стражей. Наряду с этим, судья обязал СБУ расследовать приведённые в заседании заявления Савченко о принудительном заборе у неё ДНК. Павел Слободянюк сегодня огласил только вступительную и резолютивную часть решения. Полный текст ухвалы будет обнародован 27 июня в 15:30.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Савченко и в тот же день нардеп объявила бессрочную голодовку. Правда, за последние два месяца она прерывала голодание несколько раз, по заявлениям, для того, чтобы пройти проверку на полиграфе.

Кстати, Верховный суд запретил пересчитывать осужденным срок по закону Савченко после его отмены.