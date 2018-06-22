Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,21 грн/$1 с 26,2675 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,20-26,22 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2389 грн/$1 с 26,3054 грн/$1. Торговый оборот составил $363,32 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $518,1 млн.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 23 июня 2018 года.

100 долларов США - 2623.8901, 100 евро - 3056.3072 и 10 российских рублей - 4.1491.

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