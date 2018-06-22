В Минздраве собираются изменить меню украинских школьников, чтобы способствовать здоровому образу жизни и снижению случаев ожирения.

По статистике 2017 года, в Украине проживают 7,615 млн детей в возрасте до 17 лет. Из них 13,3% имеют ожирение. В то же время, по данным Минстерства здравоохранения, ежегодно в Украине фиксируют около 15 500 новых случаев ожирения у детей.

Ассоциация диетологов Украины разработала проект методических рекомендаций по здоровому питанию в школьных столовых.

Издание Новая украинская школа поговорила с Олегом Швецом, президентом Ассоциации диетологов Украины и экспертом МОЗ Украины по гигиене питания, о том, каково состояние питания в школьных столовых сейчас и что предлагают в новом проекте Методических рекомендаций здорового питания в учебных заведениях, который сейчас находится на рассмотрении в Минздраве.

Все начинается со школы

Около 80% детей, которым предлагается школьное питание, не хотят принимать пищу в столовых. И значительную часть пищи, на которую тратится более полумиллиарда гривен государственных средств, потом выбрасывают.

Очевидно, если дети не хотят питаться в школьной столовой, они покупают еду в буфете. Там предложения тоже не самые лучшие. Почти весь ассортимент - это сладкое: печенье, вафли, мармелад, ватрушки, пирожки, булочки, соки. В то же время сока ребенку можно потреблять не более 330 миллилитров в день, потому что там содержится слишком много сахара.

"В целом школьное питание не способствует здоровому образу жизни детей. Хотя именно в школе человек приобретает навыкм - от вкуса к осознанию, что такое здоровое питание. Там бы человек должен учиться культуре потребления. Я уже не говорю о том, что это должно начинаться с семьи", - говорит диетолог Олег Швец.

Об организации питания

По его словам, есть возможность изменить ситуацию с питанием в столовых и на центральном уровне, и на местном. Чтобы ввести изменения на центральном уровне, надо ввести новые требования к продуктам, которые могут использоваться при приготовлении пищи в школах, предусмотреть наличие пищеблока, ремонта и исправного оборудования в столовой. Хотя это, по словам эксперта, крайне дорого.

"Зарубежный опыт показывает нам, что лучше менять ситуацию централизованно. То есть готовить пищу в одной точке (например, на одной городские кухни - Прим. Ред.), а затем поставлять в школы и разогревать ее. Тогда легче обеспечить качество продуктов и производства ", - отмечает Швец.

Второе направление в этой сфере - это требования к тем продуктам, которые продаются готовыми. Например, запрет продавать излишне сладкое и мучное в буфетах. Эти требования должны приниматься на государственном уровне и выполняться поставщиками.

"Та же Госпродпотребслужба должна за этим следить. Мы разработали методические рекомендации по здоровому питанию, которые сейчас находятся на согласовании в Минздраве. Там говорится, что к продаже или приготовления блюд разрешается только определенный перечень продуктов", - рассказывает Олег Швец.

По словам диетолога, поощрять детей есть здоровую пищу надо постепенно, планомерно и ярко. Близкой к идеальному примеру является британская программа Chаnge 4 life, ориентированная на детей и подростков. В ней объясняют даже на билбордах, как и почему надо менять свое питание, говорят о физической активности и тому подобное.

Однако стоимость этого проекта составляет миллиард долларов в год.

Что предлагает новый проект методических рекомендаций

По Государственными санитарными правилами и нормами устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Украины, сейчас в буфетах можно продавать хлеб со сливочным и шоколадным маслом, с яйцом, с маслом и сельдью, с вареной сосиской с полукопченой или копченой колбасой, с котлетой, шницелем или бифштексом, с жареной курицей или печенью, с отварным языком.

А также - печеные мучные кулинарные изделия из дрожжевого и слоеного теста (ватрушки, пирожки, булочки), кондитерские изделия (печенье, вафли, мармелад, зефир промышленного изготовления). Этот перечень продуктов может исчезнуть из буфетов, если проект методических рекомендаций таки утвердят.

По проекту методических рекомендаций, школьное питание должно быть разнообразным и включать продукты питания, которые происходят из разных групп: зерновые продукты и / или картофель, фрукты и / или овощи, молоко и / или молочные продукты, мясо, рыба, яйца, орехи бобовые, семена, а также пищевые жиры (растительное масло, сливочное масло).

Меню должно включать как минимум четыре блюда. В детских садах и других учреждениях дошкольного образования, в которых ребенок проводит в 5:00, должны подаваться по крайней мере 2 основных блюда на завтрак и обед.

В то же время, калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии (средняя норма рассчитывается с учетом требований по конкретной группы учащихся).

Зерновые продукты и картофель (или блюда из них) должны готовиться три или более раза в неделю. В то же время, жареный картофель можно готовить только раз в неделю. Жарка должно осуществляться с использованием рафинированного масла, содержащего более 50% мононенасыщенных жиров (Омега-9, от этого зависит эластичность стенок сосудов) и менее 40% полиненасыщенных жиров (Омега-3, Омега-6, влияют на количество холестерина).

На обед должен быть не менее чем одна порция овощей и / или фруктов ежедневно.

Ежедневный рацион должен включать по крайней мере одну порцию мяса, рыбы, яиц, орехов, бобовых и семян. Рыба должна готовиться по крайней мере один раз в неделю.

Для приготовления пищи можно использовать только йодированную соль. В то же время, досаливать блюда нельзя, а ее ежедневное потребление не должен превышать 5 граммов.

В общем, блюда могут содержать не более 10 г сахара на 100 г / мл готового продукта и 10 г жира на 100 г / мл готового продукта.

Поэтому, бутерброды должны быть:

- на основе ржаной, цельнозерновой (из ржаной, пшеничной и смешанного типа) муки или безглютенового хлеба;

- с сыром (кроме плавленого), яйцами, со сливочным маслом, зеленью, свежими или сухими специями, с переработанными бобовыми продуктами, орехами, семенами без добавления соли;

- с овощами / фруктами;

- без соли и соусов, включая майонез (кроме кетчупа, для производства которого используют не менее 120 г помидоров для получения 100 г готового продукта).

Салаты в отдельной упаковке:

- с овощами / фруктами;

- с яйцами, сыром (кроме плавленого) или с молочными продуктами, с хлебной продукцией или с бобовыми продуктами, сушеными овощами и фруктами или орехами и семенами, с маслом, травами или свежими и / или сухими специями, без добавления соли.

Молоко должно быть без добавления сахара и подсластителей.

Молочные продукты, например йогурт, кефир, простокваша, ацидофилин молоко (диетический кисломолочный продукт, получаемый путем сбраживания молока ацидофильной палочкой), ароматизированное молоко, сыворотка, творог или продукты на основе сои, риса, овса, орехов или миндаля:

Чай, молоко или заменители молока на основе сои, риса, овса, кукурузы, гречихи, ореховый или миндальный напиток, компоты и компоты могут использоваться с добавлением натурального меда - не более 10 г меда на 100 мл напитка.

- содержащие не более 10 г сахара на 100 г / мл готового продукта;

- без добавления подсластителей;

- содержащие не более 10 г жира на 100 г / мл готового продукта.

Овощи должны быть с низким содержанием соли, а фрукты - без добавления сахара. Одна упаковка сока без добавления сахара не должна содержать более 330 мл.

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