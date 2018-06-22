На лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, во время выступления коллектива на Пейзажной аллее в Киеве, напал прорвавшийся на сцену радикал.

Об этом сообщает Газета.ru.

Нападавший на музыканта держал в руках плакат с провокационными надписями. В частности, он обвинил Гребенщикова в "рашизме" (пророссийской позиции - Прим.Ред.).

Хулигана оперативно задержали. Гребенщиков спокойно отреагировал на инцидент, пожелав нападавшему "прийти в себя".

Видео: youtube.com/Vladimir. M

Как сообщала "Страна", в Питере полицейский не узнал Гребенщикова на его же уличном концерте. Гребенщиков спокойно ответил, что группа называется "Аквариум".

Отметим, что Борис Гребенщиков перенес концерты на лето из-за болезни.

"Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и - надеемся, что и с вами, друзья - принимаем об этом решение", - говорится в сообщении группы.