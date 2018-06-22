В пятницу, 22 июня президент Дональд Трамп продлил санкции против КНДР на один год. В Вашингтоне считают, что политика руководства Северной Кореи все еще несет угрозу национальной безопасности США.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Президент (Трамп - Прим.Ред.) считает, что необходимо сохранить существующие ограничения применительно к Северной Корее", - говорится в документе, опубликованном Белым домом.

"Существующие риски распространения атомного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США. По этой причине меры... должны сохраняться", - говорится в подписанном Трампом документе.

США ввели санкции против КНДР в 2008 году в связи с разработкой Пхеньяном ядерного оружия и испытаний баллистических ракет, в дальнейшем они расширялись и дополнялись.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит КНДР-США. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем Вашингтон обязался предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

После саммита Трамп сообщал журналистам об обещании лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить один из объектов, связанных с ракетной программой. Позже президент США заявлял, что КНДР "больше не несет ядерной угрозы".

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын прибыл в Китай. самолет северокорейской государственной авиакомпании "Корё", который приземлился в аэропорту Пекина, тот самый, на котором Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на переговоры с США.

Напомним, что президент Южной Кореи сообщил об окончании войны с КНДР.