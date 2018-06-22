Днем в пятницу, 22 июня, на остановке общественного транспорта "Центральный рынок", возле ювелирного магазина "Золотой век" в Николаеве полицейские задержали бывшего военнослужащего, который перевозил в полиэтиленовом пакете 82 мм минометную мину.

Как сообщает "Новости-N", бывший участник АТО хотел продать минометную мину. Он встретился в покупателем на ул. 6-й Слободкой, вместе они сели в 75-ю маршрутку и поехали в сторону Намыва, чтобы рассмотреть товар и рассчитаться. Однако перед этим потенциальный покупатель позвонил в полицию.

На остановке "Центральный рынок", возле магазина "Золотой век" на проспекте Центральном, полицейские догнали маршрутку и задержали АТОшника вместе с миной.

Мина оказалась боевой, к тому же, с вкрученным взрывателем. Достаточно было любого неосторожного движения, чтобы маршрутку вместе с пассажирами разнесло на куски.

На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые обезвредили мину и увезли ее для ликвидации.

Задержанный рассказал, что он служил в 72-ой бригаде ВСУ в звании старшего лейтенанта. 2,5 года находился в зоне АТО на передовой.

"Я хотел эту мину передать в музей, чтобы все видели, что нам присылают сюда сепаратисты", - сказал военослужащий.

\

Видео: Youtube\NovostiN

Как сообщала "Страна", в метро Харькова у местного жителя нашли пистолет и боевые патроны.

Мы писали, что в киевском метро задержали мужчину с гранатой и патронами в рюкзаке.

Ранее под Киевом мужчина подорвался на гранате во время онлайн-трансляции.