Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии в РФ, не будет писать прошения о помиловании, сообщил российскому "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал Динзе агентству.

По словам адвоката, состояние Сенцова остается без изменений. "Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по три-четыре литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", - пояснил Динзе.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, омбудсмен Денисова заявила, что у Сенцова начались проблемы с сердцем и почками.

Ранее договоренность о синхронном посещению Сенцова в России и Вышинского в Украине омбудсменами двух стран сорвалась.