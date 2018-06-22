В пятницу, 22 июня футбольная сборная Бразилии, благодаря Коутиньо и Неймару, в компенсированное время одержала победу над Коста-Рикой во втором туре группового этапа ЧМ-2018. Матч группы "E" в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:0.

Об этом сообщает FootballUA.

Накануне пентакампеоны потеряли основного крайнего защитника Данило, а также могли остаться в отчетном поединке без Неймара, пропустившего тренировку из-за повреждения, но он все же вышел с первых минут.

В первом туре Бразилия потеряла очки, сыграв вничью со Швейцарией, так что теперь не имела права на ошибку.

В дебюте поединка бразильцы ожидаемо завладели игровым и территориальным преимуществом, много времени проводя на чужой половине поля, но удары по воротам Наваса удавались с трудом, костариканцы грамотно выстроили оборону и практически не давали свободы своим визави. Первый опасный момент, кстати, состоялся как раз таки у ворот Алиссона - Гамбоа убежал от Марсело и отпасовал под удар Борхесу, но Сельсо не попал в створ ворот, впоследствии схватившись за голову.

Как и в первом матче, Неймар часто брал игру на себя, но все его действия заканчивались неудачей, лидер бразильцев то передерживал мяч, то отдавал неточные обостряющие передачи на партнеров. В некоторых эпизодах Марсело и Коутиньо брали игру на себя и пробивали по воротам из-за пределов штрафной, но у Наваса не возникало поводов для беспокойства после их выстрелов. В целом, подопечные Оскара Рамиреса достаточно уверенно отоборонялись в первом тайме и сохранили свои ворота "сухими" перед уходом на перерыв.

После возобновления игры "селесао" преобразились и взвинтили темп, действуя более агрессивно в финальной трети поля. Уже на 4-й минуте второго тайма Жезус едва не открыл счет, но после его удара головой ворота Наваса спасла перекладина, бразильцы тут же провели еще одну атаку, в завершении которой Коутиньо пробил в касание после скидки Паулиньо, но находящийся в створе ворот Гамбоа вынес мяч подальше. Немного позднее Неймар пробил, казалось, наверняка после паса того же Паулиньо, но Навас напомнил о своем высочайшем классе, переведя мяч на угловой. В середине тайма Тите решил усилить атакующую линию, выпустив на поле Фирмино, Роберто не забил, но, как всегда, принес много пользы команде.

Бразилия продолжала атаковать и едва вновь не забила, но опять не хватило точности - Неймар подхватил мяч и безо всякого сопротивления метил в дальний угол, Навас даже не дернулся, но ему очень повезло, что мяч пролетел рядом со штангой. Еще чуть позже у бразильцев появился надежда благодаря назначенному пенальти, но она угасла очень быстро, так как арбитр после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Пентакампеоны провели концовку поединка практически всем составом на чужой половине поля и только в компенсированное время таки сумели дожать соперника - на 91-й минуте Жезус получил мяч в штрафной и оставил его набежавшему Коутиньо, а Филиппе вколотил мяч в сетку - 1:0.

А перед самим финальным свистком подопечные Тите забили еще один гол - Дуглас Коста ворвался в штрафную площадь и отпасовал на свободного Неймара, который переправил мяч в пустые ворота - 2:0. Как итог, сборная Бразилии провела еще один не слишком убедительный матч, но в этот раз сумела добиться нужного результата и хотя бы на время возглавила квартет Е с 4 набранными очками. Костариканцы же очень близки к вылету из турнира.

В 3-м туре Бразилия сыграет с Сербией, а Коста-Рика попытается набрать первые очки в матче со Швейцарией.

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