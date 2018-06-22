Президент США Дональд Трамп раздумывает над введением новых таможенных пошлин на товары из ЕС, "в качестве ответа на ответ". В Белом Доме рассматривают возможность обложить импорт европейских автомобилей в Америку 20% тарифом.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Учитывая тарифы и торговые барьеры, введенные Европейским Союзом против США и наших компаний и работников, если эти тарифы в ближайшее время не будет снимут, мы введем 20% тарифы на их автомобили, ввозимые в США. Строим их здесь!", - написал он.

21 июня стало известно, что пошлины на американские товары ввела Индия и Турция.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

"Страна" разбиралась, чем закончатся торговые разборки между США, Евросоюзом и Китаем для мира и Украины.

Призыв американского президента к большому бизнесу "вернуть рабочие места и прибыль на родину" и постепенно выводить производство из Поднебесной, а также введение пошлин на металл и другие товары из Китая спровоцировали ответную реакцию Пекина.

Напомним, что Ангела Меркель поддержала создание в ЕС армии быстрого реагирования и валютного фонда.