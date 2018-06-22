Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 6 членов преступной группировки, которые собирались продать в Украине радиоактивное вещество Радий-226.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По его данным, ОПГ была разоблачена во время "многоэтапной спецоперации". Трем из задержанных преступников уже объявлено о подозрении, они арестованы судом.

Согласно сообщению, оперативники установили, что Радий-226 ввезли в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более 2 метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилась радиоактивное вещество", - рассказывают в СБУ.



По информации спецслужбы, экспертиза установила, что радиоактивное вещество произведено в 1930-х годах чехословацкой компанией Radiumchema.

В СБУ отметили, что Радий-226 в том количестве, которое было изъято у преступников, является "мощным источником гамма-излучения" и без надлежащего хранения мог привести к радиоактивному заражению людей и местности.

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