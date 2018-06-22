В ЦИК заявили, что проведение первых местных выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО) Донецкой и Луганской областей возможно лишь при условии восстановления в этих районах условий безопасности и соблюдения стандартов голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

На рассмотрении ЦИК находятся обращения Донецкой и Луганской ВГА (военно-гражданских администраций - Прим.Ред.) о назначении первых местных выборов в 6 объединенных материальных общинах (по 3 в каждой из областей), расположенных практически на линии разграничения.

В Центризбиркоме напомнили о постановлении Верховной Рады от 17 июля 2015 года "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2015 году", согласно которому ЦИК принимает решение о невозможности проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, если их невозможно провести в соответствии с законом из-за военной ситуации на Донбассе.

"Проведение выборов возможно лишь в условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и восстановлении конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях", - отмечает Центризбирком.

ЦИК подчеркивает, что говоря о назначении первых местных выборов в ОТО на линии соприкосновения, необходимо не только учитывать выводы военно-гражданских администраций, а прежде всего руководствоваться выводами силовых и правоохранительных структур по оценке состояния безопасности на указанных территориях, поскольку основным приоритетом должно быть обеспечение безопасности избирателей, членов избирательных комиссий и создание условий для свободной реализации гражданами своих избирательных прав.

Как сообщала "Страна", выборы на Донбассе должны пройти при участии украинских партий и СМИ. В Минрегионе обеспокоены ситуацией, сложившейся в объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей, в которых проведение первых местных выборов фактически отложено на неопределенный срок.

Напомним, что Порошенко подписал закон, который позволяет ОТО сливаться с большими городами.