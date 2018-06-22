Видеосервис YouTube позволит оформлять платную подписку на каналы с более чем 100 тысячами подписчиков. Об этом сообщил директор по продукту YouTube Нил Мохан в официальном блоге.

Платные подписчики получат значки спонсора, смогут пользоваться авторскими эмодзи и другими бонусами. Кроме того, автор канала сможет предоставить им доступ к дополнительным видео.

Подписка будет стоить 4,99 доллара в месяц. Авторы каналов получат 70% дохода от подписки, остальное заберет YouTube.

В данный момент функция находится на стадии тестирования и доступна не всем каналам. Когда планируется ее полноценный запуск, YouTube не сообщает.

Блогеры на YouTube получают доход только от рекламы. Ранее спонсорские подписки были доступны только на сервисе YouTube Gaming. Аналогичную функцию используют стриминговый сервис для компьютерных игр Twitch и краудфандинговая платформа Patreon, отмечает The Verge.

В марте о скором запуске платных подписок для видеоблогеров заявили в Facebook. Сообщалось, что за 4,99 доллара в месяц можно будет получить доступ к эксклюзивному контенту автора видео и значок его подписчика.

20 июня Facebook анонсировал запуск платной подписки на группы. По данным издания CNet, подписка, стоимость которой будет варьироваться от 4,99 до 29,99 долларов. Предполагается, что это будут работать следующим образом: администратор отправляет приглашение пользователям, в котором будет изложено, к какому эксклюзивному контенту они получат доступ и сколько это стоит. Если они захотят присоединиться, с них сразу же взимается плата.

Как сообщала Страна, учитель из Одессы выложил на Youtube сотни уроков по физике, набрав миллионы просмотров.

Ранее мы сообщали, что YouTube запускает новый музыкальный сервис видео-стримов.

Также хакеры подменили своим видео самый популярный клип на YouTube.