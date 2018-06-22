Под Киевом на Новоирпенской трассе на автомобиль Nissan упало дерево. Об этом на своей странице в соцсети сообщает ресурс "Киев оперативный".

Движение на этом участке дороги затруднено. Свободна одна полоса, образовалась тянучка.

При этом, как сообщает dtp.kiev.ua, дерево упало поперек дороги, раздавив электромобиль Nissan Leaf.

Также сообщается, что есть пострадавший - водитель автомобиля.

На место происшествия приехала полиция.

Напомним, подобный инцидент произошел сегодня утром в самом центре Киева на улице Грушевского, где дерево рухнуло на припаркованные автомобили и проезжающий мимо микроавтобус.

Ранее "Страна" писала о том, что в жутком ДТП под Киевом иномарка с семьей врезалась в дерево. Отец погиб, дети в больнице.

Также мы сообщали, что в центре Запорожья на троллейбус №13 рухнуло дерево..