Комиссия по вопросам наименований КГГА согласилась назвать безымянный сквер у российского посольства в Киеве - в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, сообщает пресс-служба КГГА.

Результаты общественных слушаний - почти 50/50: 357 голосов "за" и 354 "против".

Среди членов комиссии никто не проголосовал "против": 15 "за" и 2 "воздержались".

Поэтому, согласно процедуре, мэру рекомендовали внести соответствующее представление в Киевсовет. "Далее решение за депутатами", - сказал Резников.

Борис Немцов - российский политик-оппозиционер, известный критикой Кремля. Был убит 27 февраля 2015 в центре Москвы выстрелами в спину.

Как сообщала "Страна", киллера Немцова перевезли в колонию Иркутска для осужденных силовиков.

Исправительное учреждение ФБУ ИК №3 ГУФСИН России по Иркутской области является исправительной колонией строгого режима для бывших работников судов и правоохранительных органов с лимитом наполнения 1252 места.

Напомним, что в России суд дал Дадаеву 20 лет за убийство Немцова.