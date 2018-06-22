Народного депутата Надежду Савченко, обвиняемую в госизмене и подготовке терактов, готовы взять на поруки 26 человек. Об этом на заседании Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство по изменению меры пресечения нардепу, заявили адвокаты Савченко.

"Страна" ведет онлайн-хронику процесса.

В частности, поручителями Савченко готовы выступить представители местных общественных организаций, а также ее партии "Общественно-политическая платформа".

Многие из возможных поручителей присутствуют в зале суда.

Ранее "Страна" публиковала фото похудевшей Надежды Савченко в белой футболке.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Савченко и в тот же день нардеп объявила бессрочную голодовку. Правда, за последние два месяца она прерывала голодание несколько раз, по заявлениям, для того, чтобы пройти проверку на полиграфе.