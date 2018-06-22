Украинский политзаключенный Владимир Балух, содержащийся в симферопольском СИЗО, принял решение перейти на сухую голодовку. Об этом передает издание "15 минут".

Как сообщил общественный защитник Балуха - архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент, осужденный сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение перевести его в общую камеру, "так как они считают, что Володя прекратил голодовку".

"Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил архиепископ.

В свою очередь, спикер МИД Марьяна Беца выразила обеспокоенность самочувствием Балуха.

"Жизнь политзаключенного Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа укр. врачей и немедленного освобождения #FreeBalukh", - написала Беца в twitter.

Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

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