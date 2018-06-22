Сегодня полиция впервые озвучила подробности задержания серийного убийцы, который в течении мая и июня 2018 года держал в страхе Кривой Рог на Днепропетровщине.

Жертвами 35-летнего ранее судимого злоумышленника стали шесть женщин в возрасте от 18 до 38 лет, две из них - погибли, четыре - серьезно пострадали. Всех жертв злодей душил, насиловал и забирал у них личные вещи, сообщается на сайте Нацполиции Днепропетровской области.

Для его поиска и задержания была создана группа из числа наиболее опытных работников различных служб, а также Департамента уголовного розыска Нацполиции. Розыскные мероприятия проводили круглосуточно.

Задержать злоумышленника удалось благодаря проведенной спецоперации. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

После сбора и анализа всей информации стало понятно, все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления - после 21 часов. По словам Аброськина, все указывало на серийный характер преступлений.

"18 июня мы установили лицо, причастное к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодня лицо задержано, арестовано, содержится в изоляторе временного содержания. Мужчина дает показания, и практически по всем эпизодам убийств или разбойных нападений собрана доказательная база. На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам", - подчеркнул первый заместитель главы Нацполиции.

Он также добавил, что правоохранители изъяли мобильные телефоны и личные вещи потерпевших, а также другие доказательства, указывающие на виновность задержанного.

Следователями действия злоумышленника квалифицированы по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанный взят судом под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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