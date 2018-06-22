В пятницу, 22 июня, во второй половине рабочего дня Киев застрял в пробках. Об этом свидетельствую данные сервиса Google.maps

Традиционно стоит центр - основные улицы, и так традиционно сложные для проезда в конце рабочего дня, сегодня практически обездвижены. Стоит улица Бассейная, Саксаганского, бульвар Тараса Шевченко, Леси Украинки в обе стороны.

Фото: google.com.ua/maps

Пробки образовались у станций метро "Кловская", "Дворец спорта", "Театральная", "Университет". Кроме этого, тянучка наблюдается на Подоле у метро "Контрактовая площадь", на бульваре Дружбы народов, по улице Телиги и на бульваре Леси Украинки.

Движение затруднено по проспекту Победы (от центра и до цирка в обе стороны), улице Борщаговской.

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