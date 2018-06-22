В пятницу Киев плотно "застрял" в пробках и тянучках. Карта заторов
В пятницу, 22 июня, во второй половине рабочего дня Киев застрял в пробках. Об этом свидетельствую данные сервиса Google.maps
Традиционно стоит центр - основные улицы, и так традиционно сложные для проезда в конце рабочего дня, сегодня практически обездвижены. Стоит улица Бассейная, Саксаганского, бульвар Тараса Шевченко, Леси Украинки в обе стороны.
Фото: google.com.ua/maps
Пробки образовались у станций метро "Кловская", "Дворец спорта", "Театральная", "Университет". Кроме этого, тянучка наблюдается на Подоле у метро "Контрактовая площадь", на бульваре Дружбы народов, по улице Телиги и на бульваре Леси Украинки.
Движение затруднено по проспекту Победы (от центра и до цирка в обе стороны), улице Борщаговской.
Как сообщала "Страна", в Киеве ограничат движение транспорта через Северный мост.
Мы писали, что в Киеве на мосту Патона ограничат движение до конца лета.
Ранее в Киеве на красной ветке метро произошел масштабный сбой - случилась давка и паника.