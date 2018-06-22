В поезде "Укрзализници" сообщением Кременчуг - Ворохта пассажир обнаружил грибы, которые выросли прямо под сиденьем. Об этом на своей странице в соцсети написал пользователь Александр Рудоманом и прикрепил подтверждающие находку фото.

Фото: facebook.com

"Если бы вместо обычных грибов там выращивали галюцигенные, то вагон поезда 143\144 "Кременчуг-Ворохта" мог бы заинтересовать соответствующие органы", - написал Александр Рудоманов и добавил, что грибы могут выручить проголодавшегося в дороге пассажира.

В комментариях к посту эту находку называют "аутентичным ланчбоксом" и "топливом для гиперлупа".

"Если в поезде есть проблемы - не стесняйтесь требовать книгу жалоб и дублировать жалобу на горячие линии. Именно по жалобам можно найти критические точки в обслуживании пассажиров", - отметил Рудоманов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре злоумышленники украли гайки и крепления железнодорожного пути и пустили под откос товарный поезд.

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