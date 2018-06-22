В Киеве без вести пропал студент факультета электроэнерготехники и автоматики (ФЭА) Киевского политехнического института Роман Ювковецкий. Молодого человека видели во вторник, 19 июня.

Об этом сообщает "Апостроф".

Как рассказали друзья Романа, ночью он провожал до дома девушку. Парень уже второй день не выходит на связь, на работе и в общежитии не появлялся.

Друзья написали заявление в полицию, но пока у правоохранителей нет никакой информации о возможном местонахождении молодого человека.

Фото: apostrophe.ua

Как сообщала "Страна", в Москве без вести пропал болельщик из Мексики. Друзья пропавшего утверждают, что Мата Санчес не выходит на связь с 16 июня.

Напомним, что под Одессой школьник с велосипедом провалился в катакомбы.