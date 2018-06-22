В Киеве сегодня, 22 июня в Голосеевском районе преступники напали на автомобиль и похитили из него сумку с крупной суммой в долларах и золотом.

Об этом пишут "Факты", ссылаясь на пресс-службу столичного главка Нацполиции.

Правда, подробностей пока не сообщают, так как на месте еще работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства.

В то же время стало известно, что ограбление произошло у отделения одного из киевских банков на улице Антоновича, где был припаркован внедорожник Toyota. Именно к нему подскочили несколько неизвестных в масках и, угрожая водителю оружием, потребовали отдать сумку, с которой он только что вышел из финучреждения. В ней, по неофициальной информации, находилось около семи тысяч долларов и небольшие слитки золота. Злоумышленники скрылись на поджидавшем их автомобиле Skoda.

Потерпевший попытался было догнать налетчиков, но ему не повезло. Как сообщает dtp.kiev.ua, когда внедорожник выезжал на дорогу, с ним столкнулся Hyundai.

Фото: dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что ограбление магазина на окраине Киева бандой воришек попало на видео.

Также налеты на китайских студентов в Киеве: одного ограбили, двух других похитили.