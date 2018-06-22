Украинской власти необходимо разобраться с экстремистскими группировками, которые чувствуют себя безнаказанными. Об этом пишет эксперт влиятельной американской организации Atlantic Counsil Джош Коэн.

Он опубликовал статью под названием "У Украины есть реальная проблема с насилием ультраправых (и нет, RT не писал этот заголовок)".

В материале группировка С14 называется неонацистской, говорится, что ее деятельность покрывается государством, которое обязано очистить силовые структуры от людей, исповедующих ультраправую идеологию.

В противном случает влиятельная западная организация грозит Петру Порошенко сворачиванием поддержки Запада.

Приводим текст этой статьи полностью:

"Это похоже на материал кремлевской пропаганды, но это не так. На прошлой неделе радио "Громадське" сообщило, что Министерство молодежи и спорта Украины финансирует неонацистскую группу C14 для продвижения "национальных проектов патриотического воспитания" в стране. 8 июня министерство объявило, что предоставит C14 чуть менее 17 000 долларов на детский лагерь. Оно также выделило средства Голосеевскому схрону и Образовательной Ассамблее, обе имеют связи с ультраправыми. Происходящее - опасный пример того, как правоохранительные органы молчаливо принимают или даже поощряют растущее беззаконие крайне правых групп, желающих использовать насилие против тех, кто им не нравится.

С начала 2018 года С14 и другие ультраправые группы, такие как Правый сектор, Карпатская Сечь и так далее, неоднократно нападали на группы ромов, а также на антифашистские демонстрации, собрания городского совета, мероприятие, организованное Amnesty International, художественные выставки, мероприятия ЛГБТ и экологических активистов. 8 марта экстремистские группы начали нападения на участников Международного женского дня в городах Украины. Только в редких случаях полиция пыталась предотвратить нападения, а иногда они даже арестовывали мирных демонстрантов, а не фактических преступников.

Международные правозащитные группы высказали тревогу. После нападений 8 марта Amnesty International предупредила, что "Украина погружается в хаос бесконтрольного насилия, создаваемого радикальными группами при их полной безнаказанности. Практически никто в стране не может чувствовать себя в безопасности в этих условиях". Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House и Front Line Defenders предупредили, что радикальным группам, действующим под прикрытием патриотизма и традиционных ценностей, разрешено действовать в атмосфере почти полной безнаказанности, которая лишь поощряет их на еще большее насилие.

Для ясности, крайне правые партии, подобные "Свободе", показывают не особо хорошие результаты в опросах и на выборах в Украине, и украинцы не проявляют желания, чтобы те ими управляли. Но это не аргумент для того, чтобы не обращать на них внимания. Друзей Украины должны беспокоить не предвыборные перспективы экстремистов, а нежелание или неспособность государства противостоять насильственным группам и положить конец их безнаказанности. Независимо от того, связано ли это с желанием бороться с русскими, или с опасениями, что они (националисты - ред.) могут подмять под себя государство, это настоящая проблема, и мы не оказываем услугу Украине, заметая проблему под ковер.

Антидемократическая идеология, которую поддерживают эти группы, противоречит ценностям Евромайдана. Украинцы вышли на улицы против бывшего президента Януковича, потому что они хотели жить в демократическом государстве, где все могли бы быть привлечены к отвестсвенности. Поэтому уважение ценностей Евромайдана требует, чтобы Киев защищал всех граждан, независимо от этнической принадлежности, сексуальных или политических взглядов.

Безнаказанность также представляет собой опасную угрозу государственности Украины. В западной политической и правовой философии давно известно, что государство должно иметь монополию на насилие, чтобы быть законным государством, и когда оно теряет эту монополию, общество начинает разрушаться. Украина, безусловно, пока не приближается к этому моменту, но ему не нужно давать никаких шансов.

Киев должен понимать, что, закрывая глаза на подобную деятельность, он рискует навредить международной репутации Украины. Кремль, не колеблясь, будет цинично использовать действия ультраправых, чтобы продвинуть ложное утверждение о том, что Украина является гнездом фашистов, а Киев может также потерять поддержку на Западе из-за бездействия.

К счастью, власти все еще успеют задушить проблему в зародыше, если начнут действовать сейчас. Президент Петр Порошенко мог бы начать с принятия политики "нулевой толерантности" в отношении несанкционированного самосуда и с очистки правоохранительных органов от сочувствующих ультраправым, таких как Сергей Коротких, глава Национальной полиции по безопасности на объектах стратегического значения (Боцман, он же Малюта из "Азова", видный белорусский неонацист, получивший из рук Порошенко украинский паспорт - ред.).

Государственные учреждения на всех уровнях также должны прекратить сотрудничество с ультраправыми группами. В дополнение к сомнительному финансированию Министерством молодежи, C14 и Киевский городской совет недавно подписали соглашение, позволяющее C14 создать "муниципальную стражу" для патрулирования улиц; три таких милицейских караула уже зарегистрированы в Киеве, и двадцать один - в других городах. И опасный лидер C14 Евгений Карась даже открыто хвастается сотрудничеством с Службой безопасности Украины (СБУ). Все это должно закончиться, и должностные лица, признанные сотрудничающими с экстремистами, должны быть уволены.

Наконец, важно, чтобы Порошенко и другие высокопоставленные правительственные чиновники публично осуждали экстремистские организации, такие как C14. Как показывают три года проведения марша "Киев Прайд", государство, безусловно, обладает способностью сдерживать насилие ультраправых, если захочет. Однако власти четко осознают, что к Маршу равенства приковано международное внимание, а реальная ситуация видна после того, как гаснут яркие огни. Нелегко положить конец безнаказанности, но правительство должно сделать это сейчас".