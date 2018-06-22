Стало известно, сколько будут стоить билеты на игру Суперкубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". По информации официального сайта УПЛ, пропуск на эту встречу можно приобрести за цену от 90 (фанатский сектор) до 1700 гривен.

Продажа электронных тикетов на матч стартовала сегодня, 22 июня.

Напомним, что поединок "Шахтер" - "Динамо", который откроет футбольный сезон в Украине, начнется 21 июля в Одессе. Ранее

Напомним, накануне стало известно, что игроки Динамо вышли из отпуска и провели первую тренировку.

Ранее "Страна" писала о том, что КДК наказала киевское Динамо за поведение фанов в матче с Шахтером штрафом в полмиллиона и матчем без зрителей.

Также мы сообщали, что Шахтер показал новый, фирменный Boeing, раскрашенный в черно-оранжевые цвета.