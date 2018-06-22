В пятницу, 22 июня комиссия по переименованиям поставила точку в переименовании площади Льва Толстого в площадь имени Евгения Чикаленко. После проверки результатов голосования, получилось, что 60 процентов высказались - "против", а 40, соответственно, "за".

"Переименования не будет", - сообщила "Стране" депутат Киевского горсовета Олеся Пинзеник.

Евгений Чикаленко (1861-1929) - украинский меценат, публицист, агроном, землевладелец. С 1920 года жил в эмиграции.

С ноября 2014 года в Киеве в общей сложности было переименовано 180 улиц, площадей, бульваров и других объектов.

Из них только 18 было переименовано не в рамках закона о декоммунизации, - а после голосования на сайте Киеврады.

Как сообщала "Страна", Вятрович заявил, что внешняя декоммунизация в Украине почти завершилась.

Вместе с тем, руководитель института отметил, что "это лишь начало, потому что главная декоммунизация должна происходить на ментальном уровне".

Напомним, что Комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую", - написал Вятрович на странице в Facebook.