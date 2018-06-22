Национальная идея Украины заключается в создании сильного, многонационального и мультикультурного государства.

О этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на молодежном форуме образовательных программ "Завтра.UA" и "Всемирные студии", пишет "Интерфакс-Украина".

"Я глубоко уверен в том, что наша национальная идея в единственном: построить сильное, многонациональное, мультикультурное Украинское государство. Все! И это должно стать нашей национальной идеей", — сказал Гройсман.

До этого глава Кабмина, комментируя ситуацию с массовым оттоком жителей из страны, заявил, что они "просто путешествуют". При этом Гройсман отметил, что хотел бы, чтобы путешественники возвращались на родину.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине назвали зарплату, которая остановит бегство украинцев за границу.

Также у Гройсмана говорят, что придумали, как вернуть заробитчан в Украину.