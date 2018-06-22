В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют в Украине значительное понижение температуры. В частности, в субботу ожидаются дожди. Об этом сообщила в на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

"Дожди и похолодание. Во время дождей - местами грозы, шквалы и град. Снижение температуры воздуха до + 14 + 23 градусов, на Левобережье до + 19 + 26, на Востоке еще побудет жара до + 28 + 33 градусов. К Востоку дожди придут только к вечеру в субботу", - предупредила Диденко.

По ее словам, в воскресенье дожди пройдут на Западе и в Луганской области.

"На остальной территории или солнце, или просто облака. Воздух еще будет свежим, + 18 + 25 градусов. Оставит наконец жара восточные области, там 24 июня ожидается + 22 + 27 градусов", - написала синоптик.

В Киеве 23 июня ожидается дождь и + 16 + 19 градусов, а 24 июня - без существенных осадков, около +20 градусов.

Диденко отметила, что потепление возобновится с понедельника.

23 июня. Фото: meteo.gov.ua

24 июня. Фото: meteo.gov.ua

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