Скончался единственный в мире боевой летчик, воевавший в небе с ампутированной рукой. Участвовавшему в битве за Москву и прошедшему всю Великую Отечественную войну Ивану Леонову было 95.

Об этом сообщает портал правительства Тульской области РФ.

Леонов был внесен Книгу рекордов Гиннеса, поскольку был единственным летчиком с ампутированной рукой, который управлял боевыми самолетами. В годы Великой Отечественной Войны он совершил свыше 60 боевых полетов в составе 33-й эскадрильи первой воздушной армии.

"Его мужество и отвага стали примером для многих защитников Родины. Светлая память об Иване Антоновиче навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Иван Леонов был награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями "За отвагу", а также в 1995 году удостоен звания Героя России.

Он окончил семь классов. В марте 1940 года поступил учиться в Армавирскую школу пилотов. Боевое крещение принял в боях за Москву, где впервые сбил фашистский самолет. Совершил 55 боевых вылетов. Сбил шесть самолетов противника лично и два в группе.

В июле 1943 года был тяжело ранен, потерял левую руку. После выздоровления добился разрешения летать без одной руки. Прошел Великую Отечественную войну, награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и др.

Помимо двух родных дочерей, Иван Антонович с женой воспитали еще пять приемных детей, родители которых погибли на войне.

Как сообщала "Страна", в Германии за последние недели семь военных пилотов приняли решение уволиться со службы. По данным немецкого издания, это связано с нежеланием воевать и участвовать в приготовлениях к военной кампании, которую НАТО ведет против России.

Напомним, что в Афганистане найден живым сбитый 30 лет назад советский летчик.