Венгрия потребовала продлить переходной период имплементации закона "Об образовании" в Украине и отменить действие этого закона для частных школ. Ранее власти Венгрии требовали полной отмены закона.

Об смягчении требований заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сияртопо итогам украинско-венгерских консультаций в Закарпатской области в пятницу, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы просим только об одном – чтобы это (освоение украинского языка – Прим. Ред.) делалось таким образом, чтобы не мешать национальным меньшинствам. Обучение на венгерском языке не должно страдать от того, что украинская власть стремится повысить уровень владения государственным языком… Госпожа министр (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич - Прим. Ред.) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент, наконец, примет закон о продлении переходного периода", - сказал Сиярто

"Также мы ожидаем, чтобы была выполнена рекомендация о том, что частные школы не будут подпадать под требования этого закона", - добавил глава МИД Венгрии.

Он также отметил, что предстоит проделать еще много работы, чтобы вернуться на прежний уровень двусторонних отношений между Украиной и Венгрией.

"Мы рады тому, что были сделаны определенные шаги вперед, но надо понимать, что нам еще предстоит сделать большие совместные усилия для того, чтобы вернуться к тому контексту и настроению, которые были характерны для наших отношений еще в сентябре прошлого года", - добавил Сиярто.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия и Украина проведут переговоры для урегулирования языковой проблемы.

Также 20% предметов на русском, 40% на венгерском. Минобразования предлагает учить нацменьшинства по-новому.