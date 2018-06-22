Государства-члены Организации производителей-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о повышении уровня ее добычи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным журналистов, объем повышения добычи приравнивается к 1 млн баррелей нефти в день.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что добычу нефти будут наращивать лишь те страны из ОПЕК+, кто способен это сейчас сделать.

Он подчеркнул, что рекомендация министерского мониторингового комитета в 1 млн баррелей в сутки является номинальной.

Как сообщала "Страна", нефть на мировых рынках пошла в рост в ожидании встречи ОПЕК в Вене. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 по киевскому времени увеличилась на $0,16 (0,21%) - до $75,24 за баррель.

Напомним, что в 2018 году Украина увеличила импорт нефти более чем на треть.