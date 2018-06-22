В пятницу, 22 июня, Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения защиты народного депутата Надежды Савченко, обвиняемой в госизмене и подготовке терактов. "Страна" ведет онлайн-хронику судебного заседания.

В зале суда Савченко находится в стеклянном боксе.

На сегодняшнее заседание нардеп пришла в белой футболке принтом герба Украины и синих брюках. На фото видно, что Савченко заметно похудела.

Фото: Страна.ua

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Савченко и в тот же день нардеп объявила бессрочную голодовку.

Правда, за последние два месяца она прерывала голодание несколько раз, по заявлениям, для того, чтобы пройти проверку на полиграфе.