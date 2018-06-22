У руководителей медучреждений вымогают деньги люди, которые прикрываются именами руководителя Минздрава Ульяны Супрун и ее заместителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В МЗ обращаются руководители учреждений здравоохранения и ректоры медицинских учреждений высшего образования с сообщениями о случаях мошенничества. От медиков и управленцев требуют денег и угрожают увольнениями, прикрываясь именами и.о. министра и заместителей министра", - рассказывают в ведомстве.

В частности, говорят в министерстве, в последнее время значительно увеличилось число подобных манипуляций от имени заместителя министра Павла Ковтонюка.

"За последние месяцы это произошло уже в шестой раз, и дважды в течение сегодняшнего дня. Это у наших врагов, наверное, такой новый креативный способ - использовать мое имя и должность, чтобы скомпрометировать команду Министерства здравоохранения и меня лично", - комментирует сам чиновник.

Министерство заявляет, что видит в этих звонках "элементы дискредитационной кампании против команды МОЗ Украины и трансформации здравоохранения".

Ведомство призывает руководителей медучреждений и вузов, которые получат подобные звонки, сразу сообщать об этом министерство и соответствующие правоохранительные органы.

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун рассказала украинцам об опасности электронных сигарет.

Также в заявлениях Линчевского о том, что "все онкобольные умрут без вариантов" все же нашли нарушение этики.