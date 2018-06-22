В Киеве в воскресенье, 24 июня, на Северном мосту через речку Десенка частично ограничат движение транспорта. Это связано с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, сообщает Киевавтодор на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

В сообщении указывается, что ремонт дорожного полотна будут проводить с 09:00 до 18:00.

Движение транспорта ограничат в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина. Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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