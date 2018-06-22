Тернопольская мэрия купила тепловизор, чтобы ловить браконьеров на озере
Тернопольский городской совет купил через тендер тепловизор за 72 422 гривны для борьбы с браконьерами на центральном озере в городе.
Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, передают "Украинские новости".
Тендер был объявлен в начале мая, победителем стал частный предприниматель, предложивший низшую цену, чем конкурент.
Договор о покупке тепловизора был заключен 12 июня.
Изначально стоимость тепловизора ожидалась 80 тыс гривен, но победитель тендера снизил цену на 8 тыс. гривен.
В горсовете заявляют, что тепловизор будет использоваться ночью муниципальной полицией, в том числе для борьбы с браконьерами на центральном озере города.
Ранее "Страна" сообщала, что на сессии Тернопольского областного совета депутат-свободовец подрался с Мосийчуком.
Также в Тернопольской области спасатели собрали 10 килограммов ртути на крыше литейного предприятия.