Тернопольский городской совет купил через тендер тепловизор за 72 422 гривны для борьбы с браконьерами на центральном озере в городе.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, передают "Украинские новости".

Тендер был объявлен в начале мая, победителем стал частный предприниматель, предложивший низшую цену, чем конкурент.

Договор о покупке тепловизора был заключен 12 июня.

Изначально стоимость тепловизора ожидалась 80 тыс гривен, но победитель тендера снизил цену на 8 тыс. гривен.

В горсовете заявляют, что тепловизор будет использоваться ночью муниципальной полицией, в том числе для борьбы с браконьерами на центральном озере города.

Ранее "Страна" сообщала, что на сессии Тернопольского областного совета депутат-свободовец подрался с Мосийчуком.

Также в Тернопольской области спасатели собрали 10 килограммов ртути на крыше литейного предприятия.