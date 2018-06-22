Сегодня защита Надежды Савченко попытается изменить ей меру пресечения. Это произойдет в Шевченковском суде Киева.

Нардепа арестовали в марте 2018 года по подозрению в планировании терактов и свержения государственной власти. В мае ей продлили арест еще на два месяца.

За это время Савченко объявила голодовку, но по ее делу прекратились какие-либо внятные движения.

"Страна" следит за ходом судебного заседания и за новыми заявлениями нардепа.

20:03 Во время попытки прокуроров дать свои комментарии по итогу судебного заседания, Сторонники Савченко устроили им обструкцию хлопками и криками "Позор!"

20:02 Савченко прокомментировала решение суда, который оставил ее под арестом. Она заявила, что не планировала никакого теракта и тех жестоких злодеяний (взрывов детсадов, школ и т.п.), которые ей приписывают в ГПУ.

"Просто наша власть заблаговременно ₽&@сралась", - сказала она. Надежда также добавила, что на самом деле намеревалась осуществить народное восстание, поскольку "колиивщина" исторически в крови у украинцев. Заверила, что вслед за тем, как громко ее арестовывали, вскоре не менее громко Савченко выпустят на свободу, а ее дело развалится.

19:55 Судья Слободянюк отказал в удовлетворении ходатайства защитников Савченко об изменении ей меры пресечения в виде взятия на поруки или в виде домашнего ареста. Надежда остаётся под стражей.

Наряду с этим, судья обязал СБУ расследовать приведённые в заседании заявления Савченко о принудительном заборе у неё ДНК. Павел Слободянюк сегодня огласил только вступительную и резолютивную часть решения.

Полный текст ухвалы будет обнародован 27 июня в 15:30.

19:31 Прошёл час после удаления судьи Слободянюка в совещательную комнату. Все участники заседания вернулись в зал и заняли свои места в предвкушении его решения.

18:49 Пока судья думает по поводу вердикта, Надежда Савченко пользуется случаем и передает привет читателям нашего онлайна.

18:30 Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

18:21 Снова выступает Надежда. Говорит, что невзирая на судебный запрет о принудительном заборе ДНК у неё , даже в условиях ее содержания под стражей силовики смогли взять у неё кровь. Намекает на то, что это было сделано без ее согласия. И пообещала в дальнейшем оспорить данный "забор" материалов в суде.

18:19 "Остановите это позорное судилище, с нас уже весь мир смеётся", - читает текст своего выступления мама Савченко.



"ГПУ и СБУ лезут из шкуры, чтобы выслужиться перед президентом", - резюмировала своё выступление мама Савченко.

18:17 Выступает мать Надежды Савченко.

Уголовное дело в отношении Надежды она называет расправой над Савченко и заверяет, что никакого теракта она не планировала, а имела место провокация а интересах высшего руководства Украины.

18:16 Савченко попросила сторонников успокоиться, и дать прокурорам говорить. Банник завершил свою речь. Его позицию поддержал коллега Александр Климович.



Судья Павел Слободянюк дал слово матери Надежды Савченко.

18:15 Банник цитирует законодательство, указывая на то, что привилегии для подозреваемых и арестантов, в том числе по их политическим взглядам, в Украине отсутствуют.



И добавляет, что УК и УПК не предусматривают запрашиваемого защитой Савченко домашнего ареста - только содержание под стражей.



Банник попытался завершить выступление, но из зала ему начали кричать "Позор"!

18:10 Прокурор указывает, что заявленные сегодня доводы защиты Савченко в части ограничения исполнения ею функций нардепа ранее уже рассматривались в Апелляционном суде Киева, который признал законным ранее избранную Надежде меру пресечения в виде ареста.

18:08 Настала очередь выступать прокуроров. Говорит Александр Банник (слева)

18:07 Савченко утверждает, что дело зациклилось на ней и Рубане, и уже начало разваливаться. Ведь по сути, кроме двух подозреваемых в истории нет ни одного террориста или лица, которое порывалось захватить власть.



"Я безоружный человек, мой пистолет сдан в оружейную и может там находиться. Моя деятельность - сугубо депутатская, осуществлению которой вы мешаете", - отмечает парламентарий.



Савченко цитирует в выступлении Степана Бандеру и приписываемое ему высказывание о том, что нельзя остановить идею, время которой настало.

И попросила суд выносить решение пользуясь внутренним убеждением.

18:03 "Вы не доказали, что преступление не было спровоцированным. Большинство этих (преступных - Прим.Ред.) планов были разработаны сотрудничавшими в вами людьми", - обращается Савченко к прокурорам

17:59 Савченко сетует, что к ней не допускают ее помощников, не дают ей возможности заниматься депутатской деятельностью и писать законопроекты. Разрешают только свидания.

17:58 "На данный момент, невзирая на подачу мною заявления в ГПУ и СБУ с требованиями обеспечить выполнение моей депутатской деятельности, мнеотказывают в том, чтобы я выполняла обязанности народного депутата", - говорит Надежда. И добавляет , что допускает своё участие в работе парламента путём доставки ее в автозаке в Раду, на встречи с избирателями и т.п. Но в этом ей отказывают.

17:52 Надежда Савченко в отличном расположении духа. Готовится взять слово.

17:48 Перерыв окончен. Выступает третий адвокат - Александр Шадрин. Он оказался самым кратким - уложился в 7 минут

17:43 В заседании объявлен перерыв.

17:42 В суд по делу Савченко пришёл адвокат Валентин Рыбин. В комментарии "Стране" он заявил, что поддерживает линию о том, что без признания на госуровне ДНР и ЛНР террористическими организациями вменять их участникам и пособникам профильную статью о терроризме (ч.3 ст. 258 УК Украины) юридически неверно.

"Но государство выбрало именно такой сомнительный путь", - отметил Рыбин

17:33 Адвокат Левковец завершил своё выступление, ходатайством о смягчении меры пресечения Савченко: отпустить на поруки или домашний арест.

17:15 "С сугубо с юридической точки зрения... Савченко инкриминируется соучастие в создании террористической организации (ДНР - Прим. Ред.). Но эта организация не признана государством террористической. Это нонсенс", - указывает адвокат Левковец. Речь о том, что "ДНР" де-юре, с точки зрения защиты Надежды, не признана таковой.



"Я уважаю все, что происходит на Востоке, но у нас юридический процесс. И факты говорят о том, что нельзя инкриминировать пособничеством террористической деятельности ДНР и ЛНР", подчёркивает Левковец

16:48 Глоба переходит к главному - обоснованию ходатайства об изменении меры пресечения Савченко. "Понимая заполитизированность этого решения просим изменить ей меру пресечения на ночной домашний арест", - заявляет Глоба.

Чем мотивирует это адвокат. 7 мая Савченко обратилась с письмом а СБУ, откуда получила ответ, выдержки из которого зачитал Глоба. В нем содержится указание на то, что ввиду ареста Савченко не может исполнять функции нардепа и ограничивает выполнение кб этих функций.

"Любой закон и закон о статусе нардепов не ограничивает эти права. Но СБУ по факту это признала", - добавляет Глоба.

16:45 Защита ведёт к тому, что отсутствует состав преступления и имеет место неверная квалификация действий Савченко.

16:43 Адвокат Савченко обращает внимание на протокол допроса свидетеля по делу Савченко - гражданина Ляща. Речь идёт о трех пунктах плана по осуществлению теракта. Его первая часть - добиться выхода людей на массовые акции протеста на Майдан в Киеве, вторая - уничтожить Раду, третья - выгнать за границу или уничтожить представителей власти. Глоба заявляет, что ни один из этих пунктов плана так и не был реализован. И указывает, что выход людей на протест не является преступлением.

16:37 Глоба обращает внимание, что Савченко была задержана 23 марта в здании Верховной Рады. Зачитывает с чем ее задержали - паспорт, два тюбика зубной пасты, четыре пачки сигарет, пилочка для ногтей, флакон аэрозоля, средства гигиены и т.п.

"Это предмет посягательства на жизни депутатов и президента Украины? Нет. С пилочкой на президента?", - задается риторическим вопросом Глоба

16:33 Приступили к рассмотрению ходатайства по сути. Выступает адвокат Константин Глоба. Он говорит о том, что в подозрении Савченко описаны события, которые не связаны друг с другом.

16:24 Устанавилвают личности людей, которые выразили желание взять Савченко на поруки. Всего их 26.

16:15 В суд пришли мама и сестра Савченко.

16:10 Адвокат Шадрин заявляет ходатайство о приобщении к материалам дела заявлений 25 общественных деятелей, которые выступают в защиту Савченко и выразили готовность взять Надежду на поруки.

16:03 По просьбе адвоката Глобы к материалам дела приобщены показания залегендированных свидетелей обвинения - Березня и Ляща. Суд дал добро на это.

Следом за этим Адвокат Глоба заявил ходатайство суду о вызове и допросе свидетеля. Речь идёт о командире 8 полка спецназначения ВСУ Олеге Нечаеве. Именно в данном полку , согласно материалам "дела Савченко-Рубана" служат Лящ и Березень. Причём именно на территории базирования данного полка проходил ряд событий, связанных с историей Надежды.

Все защитники Савченко и сама нардеп считает целесообразным вызов на допрос Нечаева. Прокуроры возражают против этого, указывая на процессуальные нарушения при заявлении данного ходатайства. "Для целей защиты необходимо допросить этого человека", - не соглашается с этим Савченко. Судья Слободянюк отказал в вызове свидетеля.

15:58 Адвокат Глоба заявил ходатайство о том, чтобы позволить на время слушания Савченко выпустить из бокса , чтобы она находилась вместе со своими защитниками. Судья дал согласие на это, Савченко выпускают из "стеклянной клетки".

15:56 Отводов у сторон нет. Сейчас защита будет заявлять свои ходатайства.

15:53 Судья - Павел Слободянюк.

15:52 Прокуроры Александр Банник и Александр Климович.

15:51 Адвокаты Надежды наготове. Их зовут Константин Глоба, Андрей Левковец и Александр Шадрин.