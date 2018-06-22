В Киеве 43-летний житель Винницкой области из-за "не вовремя предоставленного судебного решения" сломал ручку двери и выбил стекло в Шевченковском районном суде. Он задержан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Происшествие случилось в помещении судебного учреждения на улице Дегтяревская. В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил работник суда и сообщил, что неизвестный взломал ручку двери и разбил стекло", - говорится в опубликованном сообщении.

На месте сотрудники уголовного розыска выяснили, что правонарушитель совершил хулиганские действия из-за того, что работники судебного учреждения, по его мнению, не вовремя предоставили ему решение суда. Задержанный - 43-летний житель Винницкой области.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит штраф.

Как сообщала "Страна", под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу. Она рассказала, что ее пьяный гражданский муж дерется, оскорбляет ее и постоянно угрожает.

Напомним, что украинские поезда стали любимым местом для дебоша военных.