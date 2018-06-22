Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила ноту об отказе властей Украины разрешать российскому консулу посещение заключенного главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Копию украинского документа уполномоченная получила от МИД РФ, передает РИА Новости.

Кроме того предполагалось, что Москалькова посетит Вышинского в субботу, 23 июня. Ранее Москалькова выразила благодарность "за намерение принять меры для переведения Вышинского из Херсона в Киев".

Как сообщала "Страна", Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Москальковой. "У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, которая была из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала омбудсмен Людмила Денисова.