В Черкассах полиция задержала группу работников Укрзализныци, которая собирала деньги с предпринимателей за проезд негабаритного груза через мост над Днепром.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что правоохранители задержали вероятных злоумышленников при содействии департамента безопасности государственной компании.

В эту группу входили работники службы охраны регионального филиала Одесской железной дороги.

По данным Укрзализныци, с сентября 2017 они брали с предпринимателей от 150 до 450 гривен за проезд негабаритного груза через мост, находящийся на выезде из Черкасс.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

Ранее "Страна" сообщала, что в киевском парке поймали на взятке начальника отдела "Львовской железной дороги".

Также Омелян рассказал, что в "Укрзализныце" крадут со скоростью 15 миллиардов в год.