Во Львовской области шестеро детей из оздоровительного лагеря госпитализированы в больницу с отравлением. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"22 июня, в 11:24 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлены шестерых детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые отдыхали в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района. Предварительный диагноз - пищевая инфекция, токсоинтоксикацийний синдром", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления причин отравления привлечены представители других служб.

Как сообщала "Страна", в Запорожье в оздоровительном лагере отравились 28 детей.

Напомним, что в Харькове школьница отравилась таблетками для похудения.