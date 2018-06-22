С начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 прошла одна неделя. И она уже успела подарить миллионам болельщиков множество ярких эмоций и положительных моментов. Мундиаль стал одним из самых популярных событий недели для украинских телезрителей. В первую неделю трансляции матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на телеканале "Интер" посмотрели 13,2 млн. человек в Украине.

Футбольные трансляции на телеканале "Интер" стали главным телевизионным событием в Украине среди зрителей 18-54 в городах с населением более 50 тыс. человек. ТОП-5 телепродуктов за период с 14 по 21 июня состоит исключительно из трансляций матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Больше всего зрителей 18-54 в крупных городах 50+ посмотрели матч Аргентина – Хорватия. Трансляция матча в четверг, 21 июня на телеканале "Интер" стала главным событием дня по данной аудитории, ее доля составила 19,7%. Продукт стал безоговорочным лидером в своем слоте.

Этот матч надолго запомнится миллионам болельщиков. Хорваты забили три мяча в ворота сборной Аргентины и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018. Счет матча был открыт после ошибки вратаря аргентинской сборной – Вилли Кабальеро, пытаясь выбить мяч из штрафной, буквально подбросил его на ногу хорвату Анте Ребичу. Гол!

Не выдержав напряжения игры, аргентинцы вскоре пропустили еще два гола от соперника. Такого крупного поражения на групповых этапах мундиаля с ними не случалось с 1958 года, когда аргентинцы уступили сборной Чехословакии 1:6. Зато хорватские болельщики ликуют – этот поединок стал вторым в истории, когда сборная вышла в плей-офф чемпионата.

Среди зрителей старше 18 лет в крупных городах и в Украине в целом самым популярным стал матч между сборными России и Египта, в котором российские футболисты обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Трансляция матча во вторник, 19 июня на телеканале "Интер" по аудитории 18+ (50+) собрала долю 20,2%, а по аудитории 18+ (Украина) доля составила 16,8%. Матч стал лидером своего слота по всем основным аудиториям.

Поединок Россия – Египет удивил всех, ведь большие надежды болельщики возлагали на египетского нападающего Мохаммеда Салаха, который вышел играть на поле. Но он ничего не сделал для победы своей сборной. Более того, после первого равного тайма, началась невероятная игра, которой жаждали миллионы болельщиков.

Счет открыл гол, неудачно забитый в собственные ворота капитаном египтян Ахмедом Фатхи. Этот автогол, ставший уже пятым на мундиале-2018 подарил России преимущество. Поймав кураж, следующие два мяча россияне забили всего за три минуты. Впервые в своей истории российская сборная вышла в плей-офф.

Впереди телезрителей ждет еще множество интересных и красивых игр. Чемпионат мира по футболу FIFA продолжается – смотрите эксклюзивно все матчи на телеканалах "Интер" и НТН. Онлайн-трансляция самого главного мирового события доступна на сайте football.inter.ua.

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