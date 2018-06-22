Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куця, сообщает Интерфакс.

Глава государства представил Куця в новой должности в Краматорске Донецкой области в пятницу.

"Во время выбора нового главы военно-гражданской администрации я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны сделать исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру", - сказал Петр Порошенко во время представления.

Президент подчеркнул, что Александр Куць с первого дня агрессии России на Донбассе был в зоне боевых действий в составе боевых групп.

Президент также поблагодарил предыдущего главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского за работу.

Александр Куць занимал должность начальника управления СБУ в Донецкой области. В августе 2017 года Президент Украины Петр Порошенко назначил его начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее "Страна" разбиралась в том, кто такой генерал Куць, которого пошлют руководить Донбассом.

Также мы сообщали, что Жебривский отметил свою отставку вечеринкой в загородном клубе Лимана.