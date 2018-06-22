Глава Верховного суда получает 280 тыс гривен в месяц и не считает это большой зарплатой
Заработная плата главы Верховного Суда Украины Валентины Данишевской составляет около 280 тыс. гривен в месяц.
Об этом она сказала в интервью "Украинским новостям".
"Если Вас интересует моя зарплата, то она составляет примерно 280 тыс. гривен. Например, за май я получила 227 тыс. гривен", - сообщила Данишевская.
Она подчеркнула, что не считает эту сумму большой, учитывая график своей работы и нагрузку.
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