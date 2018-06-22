Заработная плата главы Верховного Суда Украины Валентины Данишевской составляет около 280 тыс. гривен в месяц.

Об этом она сказала в интервью "Украинским новостям".

"Если Вас интересует моя зарплата, то она составляет примерно 280 тыс. гривен. Например, за май я получила 227 тыс. гривен", - сообщила Данишевская.

Она подчеркнула, что не считает эту сумму большой, учитывая график своей работы и нагрузку.

Кстати, мы писали о новой главной судье Украины, что она работала на деньги США, имеет три квартиры в Киеве и "наделена Господом чувством справедливости".

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