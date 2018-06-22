Телеканал "112 Украина" заявляет о преднамеренном вмешательстве в свою деятельность за счет организации ряда внешних помех - полного выключения электричества и вывода из строя резервного генератора бизнес-центра.

Об этом сказано на сайте канала.

Технические службы телеканала работают над оперативным решением возникших проблем и скорейшим восстановлением вещания.

После детального установления причин, приведших к препятствованию работы телеканала, будет обнародовано официальное сообщение, отмечается в сообщении.

20 июня на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики народный депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий напрямую призывал к уничтожению ряда украинских телеканалов из-за несогласия с их информационной политикой.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети появились фото из студии канала 112 Украина во время блэкаута.

Также телеканал 112 Украина возобновил прямой эфир.