Канал 112 Украина заявил, что блэкаут был организован преднамеренно
Телеканал "112 Украина" заявляет о преднамеренном вмешательстве в свою деятельность за счет организации ряда внешних помех - полного выключения электричества и вывода из строя резервного генератора бизнес-центра.
Об этом сказано на сайте канала.
Технические службы телеканала работают над оперативным решением возникших проблем и скорейшим восстановлением вещания.
После детального установления причин, приведших к препятствованию работы телеканала, будет обнародовано официальное сообщение, отмечается в сообщении.
20 июня на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики народный депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий напрямую призывал к уничтожению ряда украинских телеканалов из-за несогласия с их информационной политикой.
Ранее "Страна" сообщала, что в сети появились фото из студии канала 112 Украина во время блэкаута.