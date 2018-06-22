Телеканал 112 Украина возобновил вещание в прямом эфире и энергоснабжение своих помещений и студии. Об этом "Стране" сообщают источники на канале.

Техническая служба телеканала подключила дизель-генератор, в следствие чего возобновилась подача электричества.

ЧП с отключением канала произошло сегодня около 13:00, когда канал пропал из телеэфира. Как сообщили "Стране" на телеканале, с утра к ним приходили с проверкой пожарные. А потом неожиданно отключился кабель, который питал здание, и одновременно вышел из строя дизель-генератор.

На телеканале говорят, что не верят в такую цепь совпадений и связывают ЧП с политическим давлением. Ранее телеканал обвинялся со стороны провластных сил в "антиукраинской пропаганде" из-за прозвучавших в эфире заявлений нардепа Мураева о Сенцове.

А нардеп от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий на заседании комитета по свободе слова в среду 20 июня заявил о необходимости "уничтожить" телеканала с якобы "русскими корнями". К которым он отнес и телеканал 112.

Также мы писали, что в соцети Facebook появились фото из студии телеканала 112 Украина, который оказался обесточен и исчез из эфира. Фотографию разместил политолог Кирилл Сазонов, который пожаловался, что пришел на эфир, а света - нет.

А в обнародованном 20 июня докладе ООН сообщается, что в Украине за год увеличилось количество нападений на журналистов и работников медиа, а также других инцидентов, которые препятствуют их деятельности.